«القاهرة الإخبارية»- الحطام فى كل مكان.. شوارع باريس تستغيث

جدة - نرمين السيد - استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، أثار الاشتباكات بين الشرطة الفرنسية والمحتجين والتى بدأت منذ أمس الجمعة إثر واقعة إطلاق النار على 6 أشخاص، مما أدى إلى مقتل 3 وإصابة مثلهم.





ويظهر فى الفيديو الحطام فى كل مكان وقنابل الغاز تغطى الأجواء بعد اشتباكات طويلة بين المحتجين والشرطة الفرنسية. لمشاهدة الفيديو وكان الهدوء قد عاد لشوارع باريس بعد اشتباكات بين الشرطة والمحتجين، أمس الجمعة، ولكن اليوم السبت، نظم المحتجين وقفة للاعتراض على الحادث، وتضامنت معهم الجاليات الأجنبية فى باريس، وعدد من الفرنسيين أنفسهم، مما يُنذر بحدوث الكثير من التوترات فى الشارع الفرنسى خلال الفترة المقبلة.

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