«القاهرة الإخبارية» ترصد تصاعد الاشتباكات بين الشرطة الفرنسية والمحتجين

جدة - نرمين السيد - قال خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن بعض من المناطق فى العاصمة الفرنسية باريس، مازالت مغلقة، ونصبت الشرطة الفرنسية كردونات أمنية على كل المداخل التى تؤدى إلى ساحة الجمهورية.





وأوضح "شقير" فى مداخلة هاتفية على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عمليات الكر والفر بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية لا تزال مستمرة، وتطلق الشرطة القنابل المسيلة للدموع، فيما يرشق المحتجون أفراد وعناصر الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة. وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن الأجواء مازالت صعبة، والأحداث امتدت لعدد من المدن خارج العاصمة الفرنسية، مشيرًا إلى أن الشرطة نصحت الصحفيين بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات حتى لا يكونوا عرضة للإصابة.

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