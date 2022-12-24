«القاهرة الإخبارية».. فيديوجراف يوضح ماذا يحدث فى شوارع فرنسا؟

جدة - نرمين السيد - ويوضح هذا الفيديوجراف طبيعة الأحداث على الساحة الفرنسية، لمتابعته

وأكدت المدعية العامة فى باريس، أن الحادث مرتبط بدوافع عنصرية، ما تسبب فى احتجاجات كبيرة بالشارع الفرنسى.

وأضرم المحتجون النيران وقطعوا بعض الطرق بحاويات القمامة، وأطلقت الشرطة الفرنسية الغاز لتفريق المتظاهرين.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" فى فرنسا، أن الاحتجاجات تمتد خارج باريس، ووجود أكثر من 20 ألف محتج يتظاهرون فى مارسيليا، وتشمل المسيرات أفراد من العرب والأحزاب اليسارية.

من جانبه، وصف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الحادث بـ"الشنيع"، ووجه "ماكرون" قائد الشرطة لمقابلة رموز المحتجين لاحتواء الاحتجاجات.