القاهرة الإخبارية:نائب رئيس عمدة باريس السابق يربط الاحتجاجات بصعود اليمين

وأوضح عمر مرابط، نائب رئيس عمدة باريس سابقًا، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الاشتباكات المندلعة في الوقت الحالي بالعاصمة الفرنسية، تأتي بالتزامن مع ظهور التيار اليميني بقوة في الآونة الأخيرة، على مستوى الاستحقاقات الديمقراطية، سواء داخل فرنسا أو أوروبا.
وأضاف، أن هناك حملات إعلامية واضحة مؤيدة لليمين تدعو لعدم انخراط المهاجرين داخل المجتمع الفرنسي، مؤكدًا أن باريس لا تسعى فقط لانخراطهم، ولكن لإذابتهم داخل المجتمع، بما يضمن نسيان ألوانهم وثقافاتهم الأخرى.
وأشار إلى أن السلطات الفرنسية تعمدت عدم إظهار وجه مرتكب جريمة القتل التي أودت بحياة 3 أشخاص، لإخفاء معالمه الأوروبية، مؤكدًا أن المنفذ يتبع فكرًا عنصريًا شبيهًا بالتيار المتطرف.
وتجمع المحتجين، وسط باريس، اليوم السبت، في وقفة احتجاجية للمطالبة بأجوبة بشأن مقتل ثلاثة أشخاص في العاصمة الفرنسية، بحسب وكالة "رويترز".
وأطلقت الشرطة قنابل الدخان لتفريق المحتجين، فضلًا عن دفعها بتعزيزات أمنية لاحتواء الاشتباكات، وإغلاق الشوارع المؤدية لموقع الحادث.
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