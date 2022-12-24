«القاهرة الإخبارية»: كر وفر وإطلاق الغاز لتفريق المحتجين فى شوارع فرنسا

جدة - نرمين السيد - استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" منذ قليل، مشاهد لأعمال تخريب واشتباكات فى شوارع باريس، إثر الاحتجاجات القائمة فى العاصمة الفرنسية بعد واقعة إطلاق النار على 6 أشخاص، مما أدى إلى مقتل 3 وإصابة مثلهم.





ويظهر فى الفيديو، لقطات من عمليات الكر والفر وإطلاق الغاز لتفريق المحتجين فى شوارع باريس ومارسيليا، بعد أعمال التخريب وإحراق السيارات وإغلاق الشوارع مما تسبب فى إيقاف الحياة فى العاصمة الفرنسية. وكان الهدوء عاد لشوارع باريس بعد اشتباكات بين الشرطة والمحتجين، أمس الجمعة، ونظم اليوم السبت، المحتجين وقفة للاعتراض على الحادث، وتضامنت معها الجاليات الأجنبية فى باريس، وعدد من الفرنسيين أنفسهم، مما يُنذر لحدوث الكثير من التوترات خلال الفترة المقبلة.

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