عاجل- «القاهرة الإخبارية»: تراجع حدة المواجهات بين محتجين والشرطة الفرنسية

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل منذ قليل، بتراجع حدة المواجهات بين محتجين والشرطة الفرنسية فى باريس.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل منذ قليل، بتراجع حدة المواجهات بين محتجين والشرطة الفرنسية فى باريس. ولفتت "القاهرة الإخبارية" إلى أن منظمى احتجاجات باريس يطالبون الآن من المتظاهرين المغادرة.

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