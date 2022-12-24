العالم اليوم - احتياطي روسيا من الذهب والعملات يرتفع لنحو 582 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 ديسمبر 2022 07:20 مساءً - ارتفع احتياطي روسيا الدولي من الذهب والعملات الأجنبية ليصل إلى 581.7 مليار دولار.

ووفقا لبيانات المصرف المركزي الروسي أن احتياطيات روسيا الدولية، التي تضم ذهبا ونقدا أجنبيا ارتفعت للفترة من 9 إلى 16 ديسمبر الحالي بنسبة 0.9 بالمئة، وبزيادة مقدارها 5.2 مليار دولار لتصل إلى 581.7 مليار دولار، بينما زادت الاحتياطيات في عام 2021 بنسبة 5.9 بالمئة لتبلغ 630.6 مليار دولار، ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، عند 643.2 مليار دولار، في 18 فبراير 2022.

ويتألف احتياطي روسيا الدولي من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي وهو عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية.

وكان المركزي الروسي قد أبقى على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 7.5 بالمئة، بما يتفق مع التوقعات، وذلك في اجتماعه منتصف شهر ديسمبر الجاري.

كما أبقى البنك معدلات الفائدة دون تغيير في شهر أكتوبر، بعد أن أنهى دورة خفض الفائدة التي استمرت لأشهر.

ورفع المركزي الروسي الفائدة الرئيسية إلى 20 بالمئة من 9.5 بالمئة، عقب إطلاق "العملية العسكرية" في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، من أجل تخفيف المخاطر على الاستقرار المالي.

ومع مؤشرات مطمئنة للاقتصاد الكلي، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 6 مرات، وفي الاجتماع الأخير أشار المركزي الروسي إلى إمكانية اقترابه من إنهاء دورة التيسير النقدي.