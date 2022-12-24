العالم اليوم - فييرا ينتقد الاحتفالات "الغبية" لحارس الأرجنتين

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 ديسمبر 2022 07:20 مساءً - انتقد الفرنسي باتريك فييرا، مدرب كريستال بالاس الإنجليزي، السبت، الاحتفالات "الغبية" لحارس مرمى الارجنتين إيميليانو مارتينيز، في أعقاب فوز بلاده على فرنسا في نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر.

كان مارتينيز، الفائز بجائزة القفاز الذهبي، أحد أهم عناصر الأرجنتين في طريقها إلى اللقب الثالث في تاريخها.

في النهائي، تصدى برجله بطريقة رائعة لانفرادية راندال كولو موانيه في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني ليأخذ المباراة الى ركلات الترجيح، تصدى خلالها لمحاولة كينغسلي كومان لتفوز الأرجنتين 4-2.

لكن بعد ذلك، قام حارس أستون فيلا الإنجليزي بحركة غير أخلاقية بعد تسلمه جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس في البطولة. وفي المسيرة الاحتفالية في العاصمة بوينوس أيرس، حمل دمية ووجهها مغطى بصورة الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل ثلاثة أهداف في النهائي ونال جائزة هدّاف البطولة (8 أهداف).

وانتقد فييرا، الفائز بكأس العالم مع فرنسا عام 1998، تصرفات مارتينيز "الغريبة".

وقال في مؤتمر صحافي على هامش المباراة ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الاثنين "أعتقد أن بعض الصور التي رأيتها من حارس المرمى الأرجنتيني تنقّص قليلاً مما حققته الأرجنتين في كأس العالم(...) لا أعتقد حقًا أنهم كانوا بحاجة للقيام بذلك".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الدولي الفرنسي السابق: "ولكن، كما تعلمون، لا يمكنكم السيطرة على مشاعر العالم والقرارات أحيانًا، ولكن كان هذا قرارًا غبيًا من مارتينيز للقيام بذلك".

سيعود مارتينيز إلى برمنغهام الأسبوع المقبل، حيث يعتزم مدرب أستون فيلا الإسباني أوناي إيمري التحدث إلى اللاعب البالغ 30 عامًا حول سلوكه المثير للجدل.

قال إيمري "عندما تنتابك مشاعر قوية، يكون من الصعب أحيانًا السيطرة عليها(...) سأتحدث معه الأسبوع المقبل، عن بعض الاحتفالات، لكنني أحترم الآن أنه مع المنتخب الوطني وعندما يكون معنا، فهو مسؤوليتنا ثم يمكننا التحدث عن الأمر".

وتحدثت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا-كاستيرا الجمعة عن سلوك مارتينيس "أجده مثيرًا للشفقة. إنه فعل سوقي، وغير لائق، ولا يرقى إلى مستوى المناسبة. إيميليانو مارتينيس هذا، لا يميّز نفسه، بل هو مثير للشفقة".