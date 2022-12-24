جدة - نرمين السيد - وقال "شقير" فى مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، إنه ذهب إلى المستشفى وتلقى الإسعافات اللازمة، موضحًا أنه تعرض لإصابة بحجر من قبل المحتجين، كما أصيب بسبب الغاز المسيل للدموع، الذى أطلقه الشرطة الفرنسية لتفريق المحتجين.
وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن قائد الشرطة الفرنسية، طلب منه عدم تعريض حياته للخطر، فضلًا عن تصوير الحجارة وزجاجات المولوتوف التى يلقيها المحتجين عليهم، قائلًا: هل يمكن أن يقوم المحتجين برشقنا بالحجارة ونحن نحتفل اليوم بعيد الميلاد الكريسماس".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مراسل «القاهرة الإخبارية» يروى كواليس إصابته وماذا طلب منه قائد شرطة فرنسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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