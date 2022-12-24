«القاهرة الإخبارية»: وقفة احتجاجية فى باريس اعتراضًا على واقعة إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - قال خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أعلن تضامنه مع المحتجين، وقدم لهم التعازى فى واقعة إطلاق النار على 6 أشخاص، مما أدى إلى مقتل 3 وإصابة مثلهم.





وأضاف "شقير"، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الهدوء عاد لشوارع باريس بعد اشتباكات بين الشرطة والمحتجين، أمس الجمعة، ونظم اليوم السبت، المحتجين وقفة للاعتراض على الحادث، وتضامنت معها الجاليات الأجنبية فى باريس، وعدد من الفرنسيين أنفسهم، مما يُنذر لحدوث الكثير من التوترات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الأحزاب السياسية تحاول استغلال الحادث لكسب ود الجاليات الأجنبية فى فرنسا من أجل الانتخابات، مضيفًا أن هناك لقاءً بين قائد الشرطة الفرنسية وممثلى الجالية الكردية، وأكد المتحدث باسم الجالية أنه أخذوا وعدًا بأن يكون هناك متابعة جيدة لهذا الحادث.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، أن الحادث جنائى والتحقيق فُتح تحت بند العنف المشدد، ومرتكب الواقعة يبلغ من العمر 69 عامًا، سائق قطار على المعاش، يتصف بالعنف، طعن اثنين من المهاجرين فى أحد المخيمات فى بداية عام 2021 وسُجن، يحمل أفكار أقصى اليمين.