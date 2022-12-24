«القاهرة الإخبارية»: هل تواصل الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لأوكرانيا؟

جدة - نرمين السيد - 45 مليار دولار قيمة المساعدات العسكرية والإنسانية والاقتصادية التى أقرها مشروع الإنفاق الحكومى الأمريكى عام 2023، والتى حظيت بموافقة من مجلس النواب الأمريكى، ما عده البعض سخاءً أمريكيًا غير محدود تجاه كييف.





وفى هذا السياق، قال عماد أبوالرب، رئيس مركز الحوار الأوكرانى، إنه فى ظل الهجمات العنيفة على البنية التحتية فى الأراضى الأوكرانية، وجدت الولايات المتحدة نفسها أمام خيار يُعين الشعب الأوكرانى ويدفع عنه شبح كارثة إنسانية.

أضاف "أبوالرب"، فى مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة كييف، أن واشنطن تراهن على أمور عدة، منها أنها عدّت أوكرانيا حليفًا لها يتوجب دعمها، لإجهاض توجهات روسيا نحو مزيد من النفوذ الدولى.

وأكّد رئيس مركز الحوار الأوكرانى، أن بعض الأصوات فى أوكرانيا تطالب بتسوية سلمية بين جميع الأطراف، غير أنه لن يكون موضوعيًا دون توقف موسكو عن اقتحام الأراضى الأوكرانية، واحتلالها وضمها والاعتراف بها.

وأشار إلى وجود حالة من التشاؤم الأوكرانى بعد إعلان الخارجية الروسية أن أى تفاوض قادم لا بد من أن تعتمد على ما يجرى على الأرض، ما يعنى أن مناطق شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس والمناطق الأربع التى ضمّتها خلال العمليات العسكرية ستكون خارج التفاوض، ما يعنى عدم جدية روسيا فى التفاوض، لأن إعلان عدم فتح حوار فى النقاط الخلافية، يعنى إغلاق باب المفاوضات.

حول التخوف من تقطير المساعدات الأمريكية، اعترف "أبوالرب" بوجود تخوف أوكرانى من شُح الدعم المقدم لها، بعد أن خاضت غمار الحرب وتوسعت فيها، إلا أن الداخل الأمريكى هو الذى سيضغط على الكونجرس فيما يتعلق بحجم المساعدات فى ظل حالة التضخم التى تشهدها الولايات المتحدة.