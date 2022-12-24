«القاهرة الإخبارية»: السلطات الفرنسية تحاول استيعاب الغضب فى شوارع باريس

جدة - نرمين السيد - وأضاف "سركيس"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشعب الفرنسى والحكومة الفرنسية على حد سواء، لا يفهمون حدوث هذا الهجوم فى هذا التوقيت بالذات، خاصة وهم على مشارف أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة.

وتابع المحلل السياسى، أن السلطات الفرنسية تحاول أن تستوعب حجم هذا الغضب، بخاصة بعد الأحداث المتتالية، إذ وقع حادث شبيه فى عام 2017، ثم فى عام 2021، قبل أن تتكرر مؤخرًا.

واستكمل حديثه، أن الشخص المُدان فى الواقعة الأخيرة، هو نفسه المُدان فى واقعة شبيهة سابقًا، ليخرج من السجن ليُعيد فعلته مجددًا، مشيرًا إلى أن الحكومة الفرنسية تحاول استيعاب غضب الناس وفى الوقت ذاته تحاول فهم دافع هذا الرجل فيما فعله يوم أمس.

وواصل، أن الشعب الفرنسى يقول إن اللاجئين والمغتربين يقاسمونا خبزنا وأموالنا، وما إلى آخره من هذا الكلام، لافتًا إلى أن السؤال الذى يفرض نفسه الآن: "لماذا هذا التوقيت تحديدًا؟".