لواء بالجيش العراقى لـ القاهرة الإخبارية: «داعش» اتجه لاستهداف المدنيين

جدة - نرمين السيد - أكد اللواء تحسين الخفاجى، المتحدث باسم العمليات المشتركة بالجيش العراقى، أن استراتيجية تضييق الخناق على تنظيم داعش الإرهابى، التى اعتمدتها القوات العراقية مبنية على معلومات استخباراتية، وتكثيف الجهد الفنى باستخدام كاميرات حرارية، وطائرات مُسيّرة لملاحقة ومطاردة عناصر التنظيم.





وأضاف "الخفاجى" فى مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة بغداد، أن تنظيم داعش اتجه فى عملياته الإرهابية لاستهداف المدنيين، وإيقاع أكبر خسائر بينهم، بزرع العبوات الناسفة فى مناطق مأهولة بالسكان أو اقتحام المنازل وإطلاق النيران بشكل عشوائى، لإثارة الفوضى بعد الهزائم التى تلقاها من الضربات الجوية التى أدت إلى انهيار منظومة القيادية العسكرية للتنظيم.

ولفت إلى أن الجيش العراقى يسعى لتجفيف منابع داعش بالبلاد بعد محاولات التنظيم لإثارة الفوضى فى البلاد، مشددًا على أن الطبيعة الجغرافية تعيق مواجهة داعش.

وأوضح، أن قوات الجيش العراقى اتخذت طريقة مختلفة فى صدّ عناصر التنظيم الإرهابى بعد تسللهم إلى داخل المناطق السكنية، وهو ما يتطلب تغييرًا فى التكتيك المستخدم لمطاردتهم بعد أن كانوا يتخذون من المناطق الحدودية والبعيدة مأوى لهم.

وشدد على أن قيادة الجيش العراقى عملت على تسخير إمكانات وقدرات لم تكن تستخدم فى السابق، تعتمد على تكنولوجيا عالية جدًا فى تتبع الإرهابيين وإعادة تنظيم بعض القطاعات داخل الجيش لدرء أى هجمات إرهابية وتجفيف منابع داعش فى جميع أنحاء البلاد.

وذكر الخفاجى أن القوات المسلحة العراقية تواجه تحديات فى مطاردة عناصر داعش، فى بعض المناطق الجبيلة الصعبة والوعرة، التى تعيق تحرك القوات بسهولة وتحتاج إلى نوع معين من التكتيك والأسلوب الخاص غير أنه تم عمل رؤية أمنية استخباراتية يجرى تنفيذها.

وأكد المتحدث باسم العمليات المشتركة بالجيش العراقى، أن القيادة أصدرت مذكرات الاعتقال والقبض لبعض الأشخاص والخلايا التى ساعدت تنظيم داعش فى عملياتهم الأخيرة، مشددًا على أن قواتنا فى حالة تأهب مستمر لإحباط أى هجوم من عناصر تنظيم داعش، لأننا فى حالة حرب دائم مع الإرهاب.