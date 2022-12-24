أوكرانيا تطالب باعتقال موردي الأسلحة الإيرانيين وإتلاف منتجاتهم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 ديسمبر 2022 05:25 مساءً - طالب مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولاك، باستبدال العقوبات غير "المجدية" ضد إيران، بسياسة القبض على موردي الأسلحة الإيرانيين وتدمير منتجاتهم.

وادعى بودولاك عبر صفحته على "تليغرام"، أن إيران تعتزم رفع كمية الأسلحة التي توردها إلى روسيا، متحدية العقوبات والقرارات الدولية، وطالب باستبدال العقوبات الدولية التي وصفها بـ "غير المجدية"، ضد طهران، بسياسة اعتقال موردي الأسلحة الإيرانيين وتدمير منتجاتهم.

ومن جهته نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، صحة الادعاءات الأوكرانية، حول تزويد طهران لموسكو بالمسيرات، وحث الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على الاتعاظ من مصائر الزعماء الذين ساروا في ركب الولايات المتحدة، وأغرتهم بالمساعدات، ثم خذلتهم في نهاية المطاف.