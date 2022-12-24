روسيا تدمر 399 نظام صواريخ أرض-جو فى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية دمرت 399 نظام صواريخ أرض-جو أوكرانى منذ بداية العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا.





وقال كوناشينكوف فى بيان -نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية على موقعها الإلكترونى- "إجمالا، تم تدمير الأهداف التالية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة: 352 طائرة حربية، و192 مروحية، و2719 طائرة بدون طيار، و399 نظام صاروخ أرض-جو، و7222 دبابة ومدرعات قتالية أخرى، و936 نظام صواريخ متعدد الإطلاق، و3704 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، و7737 مركبة عسكرية خاصة".

وأضاف كوناشينكوف، أن القوات المسلحة الروسية شنت ضربات جوية ومدفعية ضد الجيش الأوكرانى فى منطقة كراسنى ليمان بالقرب فى دونيتسك خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما أدى إلى مقتل 40 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير 3 مركبات مدرعة و4 سيارات قتالية".

وأشار كوناشينكوف أن القوات الجوية الروسية نجحت أيضا خلال اليوم الماضى فى إسقاط طائرات ومروحيات تابعة للجيش الأوكرانى من طراز "سو-27"، و"مى-24"، و"مى-8"، فى مناطق قريبة من دونيتسك.

ولفت المسئول العسكرى الروسى أيضا إلى أن أنظمة الدفاع الجوى الروسية اعترضت 15 مركبة جوية أوكرانية بدون طيار فى دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابورويجيا.

وقال كوناشينكوف أيضا إن القوات الروسية قصفت عدة أهداف بالصواريخ والقذائف، بينها مركز قيادة عسكرى ومستودع أسلحة وصواريخ ومدفعية، و53 وحدة مدفعية ووحدة عسكرية ومعدات عسكرية أخرى فى 92 منطقة" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار كوناشينكوف إلى أن الجيش الروسى قصف أيضا بعض الوحدات التابعة للجيش الأوكرانى خلال الـ24 ساعة الماضية فى مناطق بإقليم خاركيف، أسفرت عن مقتل 50 جنديا أوكرانيا وتدمير 4 عربات مدرعة وشاحنتين عسكريتين.