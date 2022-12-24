تونس: ضبط 4 أشخاص تسللوا عبر الحدود البرية مع الجزائر

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث بإسم الإدارة العامة للحرس الوطنى - فى بيان - إنه فى إطار التصدى لظاهرة اجتياز الحدود البرية، تمكنت وحدات الحرس العاملة بجهات قبلى وجندوبة، من ضبط 4 أجانب تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة. وأضاف المتحدث أنه من ناحية آخرى تمكنت دورية تابعة لفرقة الإرشاد البحرى للحرس بالمنستير، من إلقاء القبض على منظم عمليات هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية خلسة وصادر بشأنه 5 أوامر ضبط وإحضار لصالح جهات أمنية وقضائية مختلفة بعد أن تعمد سرقة مركب بحرى واستغلاله فى عملية إبحار خلسة.

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