محلل سياسى لـ«القاهرة الإخبارية»: وحدة الأوروبيين أصبحت فى خطر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال "جيدل"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن موجة الغضب التى تحتاج شوارع العاصمة الفرنسية باريس، هى ردة فعل، يمكن أن يقوم بها أى مجموعة تتعرض لأفعال عنصرية، من طرف بعض الفرنسيين.

وأضاف المحلل السياسى، أن تنامى الخطاب العنصرى فى فرنسا، أدى إلى تنامى هذه الموجة من الغضب فى الشوارع الباريسية، التى تخطت حدود الكلام والحوار، ووصلت إلى حد الأفعال الإجرامية والإرهابية فى الشارع، ومن ثم إطلاق النار على المدنيين العزل.

وتابع حديثه، قائلًا إن باريس وفرنسا عمومًا، تشهد فى الفترة الأخيرة، تناميًا واضحًا لليمين المتطرف، وهذا نظرًا للظروف الاجتماعية والاقتصادية التى تعيشها دول قارة أوروبا، خصوصًا بعد موجات فيروس كورونا.

واستكمل، أن تنامى اليمين هى ظاهرة مخيفة للغاية حيث أصبجت تهدد وحدة الأوروبيين، والدليل على ذلك الخلافات والانشقاقات التى تقع بين الدول الأوروبية عندما تناقش مواضيع هامة.