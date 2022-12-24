القاهرة الإخبارية- 20 ألف متظاهر بمارسيليا واشتعال الاحتجاجات فى باريس

جدة - نرمين السيد - تجددت الاشتباكات بين المحتجين مع الشرطة الفرنسية، فى شوارع العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، وامتدت إلى مدينة مارسليا، على خلفية حادث إطلاق نار على مركز ثقافى بوسط العاصمة، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 3.





وقال خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية" من فرنسا، إن المسيرات الاحتجاجية امتدت إلى مناطق أخرى مجاورة بالعاصمة باريس، وخرجت مسيرات من مدينة مارسيليا، إذ تجمع نحو أكثر من 20 ألف متظاهر بشارع كاليبير، فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا للسيطرة على المتظاهرين خوفًا من انفلات الأمر مثلما حدث فى باريس.

وأضاف أن ما تشهده ساحة الجمهورية من اشتباكات بين الأكراد وقوات الشرطة يعكس عدم قدرة القيادة الفرنسية على احتواء الأزمة بعد لقاء الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مع لوران نونيز، قائد الشرطة فى العاصمة باريس، صباح اليوم، وطلب منه الاجتماع بعدد من رموز ورؤساء المحتجين لاحتوائهم.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن الاشتباكات الحالية تأتى لتزيد الطين بلَّة على الحكومة الفرنسية التى تعانى من إضرابات فى السكة الحديد التى شلت حركت النقل بين المدن.

من جانبه، أبدى على نصر الدين، الكاتب والمحلل السياسى، تعجبه من الاحتجاجات فى ساحة الجمهورية، بالعاصمة الفرنسية باريس، والاشتباك مع قوات الشرطة، إذ أن قادة الاحتجاجات من الأقليات التى تتصف بالهدوء فى سلوكها.

وأضاف "نصر الدين" فى مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية" من باريس، أن التظاهرات التى وصلت حد العنف، وهو ما ينبئ عن غضب كبير ينتاب المحتجين، إذ يعتبرون أنفسهم مستهدفون ودون حماية، ويرغبون فى إجبار الحكومة الفرنسية على التحقيق فى الجريمة على أنها إرهابية وليست عنصرية كما أُعلنت.