أمريكا تحث بوتين على "الاعتراف بالواقع"حثت الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاعتراف بالواقع وسحب جيشه من أوكرانيا بعد وصفه النزاع هناك بالـ "حرب".

وأوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية الجمعة، وفق وكالة فرانس برس، أنه "منذ 24 فبراير الماضي أدركت الولايات المتحدة وبقية العالم أن -العملية العسكرية الخاصة- لبوتين كانت حربا غير مبررة ضد أوكرانيا. أخيرا بعد 300 يوم وصف بوتين الحرب كما هي".مضيفا "في خطوة تالية للاعتراف بالواقع، نحضه على إنهاء هذه الحرب من خلال سحب قواته من أوكرانيا".

وكان قد لفت المتحدث الأمريكي إلى أنه مهما كانت مصطلحات بوتين فإن "عدوان روسيا على جارتها ذات السيادة لم يخلف سوى الموت والدمار والنزوح".

وتابع "الشعب الأوكراني بلا شك لا يجد مواساة تذكر في تصريح بوتين بما هو جلي وواضح، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من العائلات الروسية التي قُتل أقاربها في حرب بوتين".

هذا، وفي مؤتمر صحفي الخميس، بوتين نفسه كان قد استخدم مصطلح "حرب" حين أعرب عن أمله في انتهاء النزاع في أقرب وقت ممكن.

وكانت روسيا قد أطلقت رسميا على هجومها على أوكرانيا تسمية "عملية عسكرية خاصة"، كما فرضت قانونا يجرم ما تعتبره السلطات "مصطلحات مضللة" متعلقة بهذه العملية.