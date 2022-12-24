مراسل القاهرة الإخبارية: تجدد الاشتباكات بين الأمن والمحتجين بباريس

جدة - نرمين السيد - تجددت الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين فى باريس، اليوم السبت، على خلفية وقوع حادث إطلاق نار ،استهدف مركزًا فى العاصمة الفرنسية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





ووفقًا لقناة "إكسترا نيوز" ردت قوات الأمن الفرنسية بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. واشتبك محتجون مع قوات الأمن الفرنسية، أمس الجمعة، وتراشق الجانبان بالحجارة والقنابل المسلية للدموع والغاز الخانق، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد الأمن الفرنسيين جراء الاشتباكات. واتهم المحتجون السلطات الفرنسية بالفشل فى حمايتهم. وجاءت الاشتباكات فى أعقاب حادث إطلاق نار على مركز ثقافى، وصالون لتصفيف الشعر فى باريس، ما أسفر عن مقتل 3، وإصابة 3 آخرين، بينهم اثنان فى حالة خطرة.

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