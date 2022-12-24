القضاء اليابانى يوجه الاتهام للمشتبه به فى قتل شينزو آبى بعد فحصه النفسى

جدة - نرمين السيد - أعلنت مصادر يابانية، اليوم السبت، أن النيابة العامة فى اليابان قررت توجيه لائحة اتهام لتيتسويا ياماجامى الذى اغتال رئيس الوزراء السابق شينزو آبى فى يوليو الماضى بعد فحصه النفسى.





ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، قالت المصادر ـ التى رفضت الكشف عن هويتها، إن" أقوال ياماجامى البالغ من العمر 42 عاما أثناء التحقيق بما فى ذلك تلك المتعلقة بالطريقة التى صنع بها سلاح نارى بنفسه لإطلاق النار على آبى دفعت المدعين للاعتقاد بأنه مؤهل بما يكفى لمحاكمته". وكان المدعى العام فى اليابان قد مدد احتجاز تيتسويا ياماجامى لفحص ما إذا كان لائقا عقليا لتحمل المحاكمة، إلا أن فترة احتجازه لفحصه العقلى ستنتهى 10 يناير المقبل. وقُتل شينزو آبى بالرصاص فى الثامن من يوليو أثناء مشاركته فى تجمع انتخابى فى الهواء الطلق، وكان قد استقال من منصب رئيس الوزراء فى 2020 لكنه ظل مؤثرًا جدا داخل الحزب الديموقراطى الليبرالى "يمين محافظ"، الحزب الحاكم الرئيسى فى اليابان.

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