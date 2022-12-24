جدة - نرمين السيد - وأضاف وهبى، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن المسؤولين عن التجمع الأمنى داخل المظاهرات يحاولون إيقاف هؤلاء الشبان.
ولفت إلى أن وزير الداخلية للفرنسى، أكد أنه شدد على ضبط الأمن فى معظم الأماكن التى ترتبط بأماكن تواجد المحتجين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محلل سياسى لـ القاهرة الإخبارية: محاولات لإيقاف أحداث العنف فى باريس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.