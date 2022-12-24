محلل سياسى لـ القاهرة الإخبارية: محاولات لإيقاف أحداث العنف فى باريس

جدة - نرمين السيد - وأضاف وهبى، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن المسؤولين عن التجمع الأمنى داخل المظاهرات يحاولون إيقاف هؤلاء الشبان.

ولفت إلى أن وزير الداخلية للفرنسى، أكد أنه شدد على ضبط الأمن فى معظم الأماكن التى ترتبط بأماكن تواجد المحتجين.