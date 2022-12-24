هونج كونج تأمل فى إعادة فتح حدودها مع الصين منتصف يناير المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال لى - فى مؤتمر صحفى بمطار هونج كونج لدى عودته من رحلة إلى بكين أوردها راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورى - إن الهدف من إعادة فتح المدينة "بشكل تدريجى ومنظم وكامل" سيكون إعادة الحدود إلى حالتها قبل تفشى الفيروس.
وأضاف أن "هدفنا هو التوصل سريعا إلى توافق مع الحكومة المركزية، وتقديم خطتنا إلى الحكومة المركزية للمراجعة وتنفيذ الخطة قبل منتصف يناير".
تجدر الإشارة إلى أنه تم فرض قيود السفر عبر الحدود فى أوائل عام 2020، وتم إرجاء إعادة فتح الحدود مرات عديدة بسبب تفشى الفيروس فى هونج كونج أو فى الصين.
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