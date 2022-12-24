القاهرة الإخبارية: الاحتجاجات مع الأمن الفرنسى تمتد لخارج باريس

جدة - نرمين السيد - واشتبك متظاهرون مع قوات الأمن الفرنسية، أمس الجمعة، وتراشق الجانبان بالحجارة والقنابل المسيلة للدموع والغاز الخانق، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد الأمن الفرنسيين جراء الاشتباكات، واتهم المحتجون السلطات الفرنسية بالفشل فى حمايتهم.

وجاءت الاشتباكات فى أعقاب حادث إطلاق نار على مركز ثقافى، وصالون لتصفيف الشعر فى باريس، ما أسفر عن مقتل 3، وإصابة 3 آخرين، بينهم اثنان فى حالة خطرة.