مراسل القاهرة الإخبارية: تجدد الاشتباكات بين الأمن والمحتجين الأكراد بباريس

جدة - نرمين السيد - تجددت الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين الأكراد فى باريس، اليوم السبت، وذلك على خلفية وقوع حادث إطلاق نار ،استهدف مركزًا للأكراد فى العاصمة الفرنسية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





ووفقًا لقناة "إكسترا نيوز" ردت قوات الأمن الفرنسية بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. واشتبك متظاهرون أكراد مع قوات الأمن الفرنسية، أمس الجمعة، حيث تراشق الجانبان بالحجارة والقنابل المسلية للدموع و الغاز الخانق، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد الأمن الفرنسيين والأكراد جراء الاشتباكات. واتهم الأكراد السلطات الفرنسية بالفشل فى حمايتهم. وجاءت الاشتباكات فى أعقاب حادث إطلاق نار على مركز ثقافى كردى، وصالون لتصفيف الشعر فى باريس، ما أسفر عن مقتل 3 أكراد، وإصابة 3 آخرين، بينهم اثنان فى حالة خطرة.

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