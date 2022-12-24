الجزائر توقع 4 اتفاقيات مع دول الساحل لتعزيز التبادل التجارى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال افتتاح وزير التجارة الجزائرى كمال رزيق، اليوم، لأعمال المنتدى الاقتصادى "الجزائرـ دول الساحل"، وذلك على هامش انعقاد النسخة 36 من فعاليات مهرجان أسيهار الاقتصادى الدولى بمدينة تمنراست جنوبى الجزائر.
وشمل أبرز الاتفاقيات الموقعة؛ تأسيس مجلس أعمال جزائرى تشادى بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ونظيرتها التشادية وأخرى فى مجال التسيير السياحى بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وبين مؤسسة التسيير السياحى بمدينة تمنراست الحدودية مع مالى والنيجر، واتفاقية بين الجزائر وتشاد فى مجال صناعة المنسوجات.
كما تم عقد لقاءات عمل لتعزيز المبادلات والمعاملات التجارية بين عدد من الشركات الجزائرية ونظيرتها النيجيرية والتشادية.
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