الكونغو الديمقراطية: متمردو حركة 23 مارس يوافقون على الانسحاب من شرق البلاد

وشارك قادة وعشرات من مقاتلى حركة 23 مارس المتمردة فى مراسم التسليم، التى استغرقت نحو ساعتين، بحضور ضباط من القوات المسلحة الكينية والكونغولية والرواندية والأوغندية وجنوب السودان، المنضوية تحت قيادة القوة الإقليمية لمجموعة شرق إفريقيا، والقوات المسلحة لجيش جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى جانب حضور عدد من ممثلى وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
وقال المتحدث باسم الحركة - فى بيان نشرته وسائل إعلام محلية وأجنبية اليوم السبت، إن بادرة حسن النية هذه تأتى امتثالا لتوصيات القمة المصغرة لرؤساء الدول والتى عقدت فى لواندا، عاصمة أنجولا، فى 23 نوفمبر الماضى.
ووفقا للبيان، يأتى هذا الانسحاب من جزء من الأراضى التى احتلتها الحركة بعد عقد لقائين فى "كيبومبا"، التى تقع فى منطقة "نيراجونجو" وتبعد 20 كم عن "جوما" عاصمة إقليم "كيفو الشمالى"، فى 12 و22 من ديسمبر الجارى بين ممثلين عن حركة 23 مارس المتمردة ونظرائهم من القوة الإقليمية التابعة لمجموعة شرق إفريقيا ومن قيادة القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وممثلين عن آلية التحقق فى شرق جمهورية الكونغو.
وأكدت حركة 23 مارس - فى بيانها - أنها تمد يدها دائما للتفاوض مع حكومة كينشاسا من أجل إرساء السلام فى شرق البلاد.
لكن ممثلين عن المجتمع المدنى فى "نيراجونجو"، يرون أنه "حتى لو كانت بادرة حسن النية هذه تُبعد المتمردين عن، كيبومبا، إلا أنها لا تمثل الكثير مقارنة بمساحة المنطقة التى لا يزال المتمردون يحتفظون بمواقع فيها".
تأتى بادرة حركة 23 مارس "إم 23" المتمردة هذه، عقب تسريبات بشأن تقرير صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة المعنى بجمهورية الكونغو الديمقراطية، جاء فيها أن الجيش الرواندى نفذ عمليات عسكرية على الأراضى الكونغولية وقدم "أسلحة وذخيرة وملابس عسكرية" لحركة 23 مارس المتمردة فى الفترة من نوفمبر 2021 إلى أكتوبر 2022 على أقل تقدير.
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