القصة الكاملة لحادث إطلاق النار فى باريس - «فيديوجراف»

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الشرطة الفرنسية أن مرتكب الحادث قوقازى أبيض وعمره 69 عامًا، وحاول ارتكاب محاولتى قتل سابقتين فى 2016 و2021، ولديه عدة أسلحة بدون ترخيص.

ووجه الإدعاء العام الفرنسى للمتهم اتهامات بـعدة جرائم مثل: "الاغتيال، والقتل العمد، والعنف، والعنصرية"، كما تحقق السلطات الفرنسية المعنية فى مكافحة الإرهاب والأطباء النفسيين فى هوية المتهم وسلامة قواه العقلية.

وفى أعقاب الحادث، اشتبك متظاهرون أكراد مع قوات الأمن الفرنسية، حيث تراشق الجانبان بالحجارة والقنابل المسلية للدموع و الغاز الخانق، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد الأمن الفرنسيين والأكراد جراء الاشتباكات. واتهم الأكراد السلطات الفرنسية بالفشل فى حمايتهم.

وأغلقت المحال التجارية فى المنطقة العاشرة بالعاصمة باريس، أبوابها بعدما تحطم واجهاتها بسبب الاشتباكات العنيفة بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين الأكراد.

ومن جانبه، أدان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، حادث إطلاق النار واستهداف المركز الثقافى الكردى، واصفًا الحادث بأنه "هجوم دنىء استهدف أكراد فرنسا".