واشنطن بوست: بوتين يصف الصراع فى أوكرانيا بأنه حرب لأول مرة

جدة - نرمين السيد - سلط مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الضوء على تصريحات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والتى وصف فيها لأول مرة الصراع الدائر فى أوكرانيا حاليا مع القوات الروسية بالحرب وليس بالعملية العسكرية الخاصة كما كان يطلق عليها فى بداية المواجهات.





وأضاف المقال، الذى كتبته مارى إليوشينا، أنه بعد مرور 10 أشهر على بداية الصراع المسلح فى أوكرانيا أكد الرئيس الروسى أن ما يدور حاليا فى أوكرانيا هو حرب كاملة الأركان وليس مجرد عملية عسكرية تقوم بها القوات الروسية هناك.

وأبرزت الكاتبة تأكيد بوتين خلال مؤتمر صحفى متلفز فى أعقاب لقاء له مع أعضاء حكومته أمس أول الخميس أن روسيا لا تسعى لإطالة مدى الحرب فى أوكرانيا، بل على العكس، تسعى إلى حسم الصراع الحالى حتى تضع الحرب أوزارها وينتهى الأمر.

وتستطرد الكاتبة أن الأهداف التى يسعى بوتين لتحقيقها فى أوكرانيا تثير الذعر والمخاوف ليس فى أوكرانيا فحسب، ولكن أيضا فى العديد من العواصم الغربية، حيث أدت تلك الحرب التى بدأت فى أواخر فبراير الماضى إلى إزهاق الآلاف من الأرواح وتدمير العديد من المدن إلى جانب تكبيد الدول الغربية مليارات من الدولارات التى أنفقتها فى صورة مساعدات عسكرية واقتصادية لأوكرانيا من أجل تعزيز قدراتها فى مواجهة الآلة العسكرية الروسية.

وتشير الكاتبة إلى تصريحات بوتين التى يوضح فيها أنه يسعى من خلال تلك الحرب إلى تخليص أوكرانيا من النزعة النازية وتحرير المناطق الأوكرانية التى تنتمى للأراضى الروسية فى جنوب شرق البلاد فضلا عن منع دول حلف شمال الأطلنطى، ولاسيما الولايات المتحدة من تدمير روسيا والقضاء عليها.

وأنكر بوتين فى الوقت نفسه، كما يشير المقال، رغبته فى القضاء على أوكرانيا أو الإطاحة بالنظام الحالى هناك، إلا أن أبرز ما ذكره فى تصريحاته الصحفية هو أن الصراع الدائر حاليا على الأراضى الأوكرانية فى حقيقة الأمر يشكل حرباً صريحة.

ويلقى المقال الضوء على ما ورد فى تصريحات بوتين من انتقاد لما أعلنته الإدارة الأمريكية عن تقديم صواريخ باتريوت المتطورة لأوكرانيا للدفاع عن نفسها فى مواجهة الضربات الروسية المكثفة ضد منشآت الطاقة فى البلاد وهى الصفقة التى أعلنها الرئيس الأمريكى جو بايدن خلال الزيارة الخاطفة التى قام بها الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى لواشنطن يوم الأربعاء الماضى.

وتلفت الكاتبة إلى أن بوتين عبر عن اعتقاده أن تلك الخطوة ليست ذات قيمة وأن منظومة صواريخ باتريوت أصبحت بالية وقديمة مقارنة بمنظومة صواريخ "أس-300" على سبيل المثال وهى الصواريخ التى تستخدمها القوات الروسية فى منظومة الدفاع الجوى لديها، مشيرة إلى تأكيده فى الوقت نفسه أن القوات الروسية سوف تقوم بتدمير الصواريخ التى تقدمها واشنطن لأوكرانيا.

وتختتم الكاتبة المقال بالإشارة إلى تصريحات بوتين التى حمل فيها الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسى الأخرى مسؤولية استمرار الصراع حتى الآن فى أوكرانيا، موضحا فى الوقت نفسه أن الأهداف العظيمة تتحقق رويدا رويدا، "فى إشارة إلى أنه ليس لديه النية لإنهاء الحرب فى أوكرانيا فى الوقت الحالى".