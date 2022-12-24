العالم اليوم - مونديال الأندية.. 3 أحلام عربية لتكرار معجزة المغرب

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 ديسمبر 2022 03:22 مساءً - أيام قليلة مضت على نهاية بطولة كأس العالم 2022، ليبدأ الحديث سريعا عن مونديال آخر بعد أقل من شهرين، لكنه خاص بالأندية فقط.

وأعلن "الفيفا" إسناد تنظيم بطولة كأس العالم للأندية للمغرب، في الفترة من 1 فبراير وحتى 11 من الشهر ذاته. 3 مشاركات عربية الوداد المغربي فقط كان النادي الوحيد الذي ضمن المشاركة في كأس العالم للأندية لفوزه بدوري أبطال إفريقيا، لكن مع إقامة البطولة في المغرب ظهر فريق عربي آخر .

الأهلي المصري كان وصيف الوداد، بطل دوري أبطال إفريقيا 2022، ولقواعد البطولة التي تمنع مشاركة ناديين من نفس البلد، شارك الفريق المصري ممثلا عن القارة السمراء، بينما لعب الوداد ممثلا عن المغرب .

المفاجآت السارة للعرب توالت في مونديال الأندية، ليعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مشاركة الهلال السعودي، بطل آخر نسخة مكتملة من دوري أبطال آسيا، نظرا لعدم اكتمال النسخة الحالية من المسابقة قبل بداية مونديال الأندية .

الهلال السعودي ضمن المشاركة مرتين في مونديال الأندية بفضل فوزه مرة واحدة بلقب دوري الأبطال، ليظهر في مونديال الإمارات 2021 والمغرب 2022 الذي سيقام في فبراير 2023 . أحلام العرب كسر المغرب سقف الطموح بما فعله في بطولة كأس العالم للمنتخبات وتأهله إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخ العرب ومنتخبات إفريقيا، ليسمح للأندية بالبحث عن إنجاز غير مسبوق في مونديال الأندية .

أقصى إنجاز حققته الأندية العربية كان الوصول إلى المباراة النهائية وحصد الميدالية الفضية، كما فعلها الرجاء المغربي في مونديال 2013، والعين الإماراتي 2018 .

الأهلي المصري لديه رقما قياسيا في البطولة، حيث أصبح الفريق العربي الوحيد الذي فاز بـ3 ميداليات في مونديال الأندية، وجميعها برونزية .

مشاركة 3 أندية عربية في مونديال المغرب، ليست أمرا جديدا على البطولة، لكنه سيزيد الفرص نحو تحقيق اللقب لأول مرة في تاريخ الأندية العربية . المشاركون تأكدت مشاركة 7 أندية في بطولة كأس العالم، من بينهم 3 أندية عربية، وممثل واحد لكل من دوري أبطال أوروبا وكونكاكاف وأوقيانوسيا وليبرتادوريس. وفيما يلي قائمة الأندية السبعة: الوداد (المغرب) - بطل إفريقيا

الهلال (السعودية) - بطل آسيا

الأهلي (مصر) - وصيف بطل إفريقيا

ريال مدريد (إسبانيا) - بطل أوروبا

أوكلاند سيتي (نيوزيلاندا) - بطل أوقيانوسيا

سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة) - بطل كونكاكاف

فلامنغو (البرازيل) - بطل ليبرتادوريس

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