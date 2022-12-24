جدة - نرمين السيد - وأفادت خدمة حرس الحدود الأوكرانية - عبر تطبيق "تليجرام"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية - بأن المركز مجهز بأجهزة كمبيوتر حديثة ومعدات خاصة ونظام فيديو. مشيرة إلى أن المركز سيتلقى معلومات حول الوضع فى المنطقة الحدودية مع جمهورية بولندا وبيلاروسيا، والتى تتولى وحدة حرس الحدود منطقة فولين الحدودية المسؤولية عنها. وأوضحت أنه بناءً على البيانات المجمعة، سيتمكن ضباط إنفاذ القانون من الرد فى الوقت المناسب على أى استفزازات أو محاولات لعبور حدود الدولة بشكل غير قانونى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا تفتتح مركزا متقدما لمراقبة حدودها مع بيلاروسيا وبولندا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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