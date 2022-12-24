أوكرانيا: روسيا تقصف 14 بلدة فى خاركيف بالدبابات والمدفعية الثقيلة‎‎

وذكر سينيجوبوف - فى تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أنه فى حوالى الساعة 18:00 بالتوقيت المحلى، تضرر مبنى سكنى ومبانٍ خارجية جراء قصف روسى جديد لبلدة دفوريشنا، بينما لم يصب أحد بأذى حتى الآن.
وأضاف: "أطلق الروس خلال اليوم الماضى قذائف مدفعية ودبابات وقذائف هاون على مناطق هيوريف وفيترينارن وكودييفكا وهوبتيفكا وستاريتسيا وأوهيرتسيف وفوفتشانسك وأمبارن ونوفوملينسك وكيسليفكا وغيرها من مناطق خاركيف، بينما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا فى صفوف المدنيين".
وأشار المسئول الأوكرانى إلى قيام الروس ليلة أمس بفتح نيران المدفعية والصواريخ على مستوطنات حدودية محتلة فى أربع مناطق فى خاركيف، حسب قوله.
من جهة أخرى، طالب مساعد الرئيس الأوكرانى، ميخائيلو بودولياك، اليوم السبت، بتصفية المصانع الإيرانية التى تصنع الطائرات المسيرة والصواريخ والقبض على موردى تلك الأسلحة، على خلفية اتهام كييف، طهران بالتخطيط لمد روسيا بمزيد من الأسلحة.
وذكر مساعد الرئيس الأوكرانى - فى تغرية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - "أن إيران تهين بشكل صارخ العقوبات الدولية"، داعيا إلى تدمير مصانع الأسلحة الإيرانية ردا على ذلك.
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