موسكو: نعرف أسماء الأمريكيين المشرفين على برنامج أوكرانيا البيولوجى العسكرى

جدة - نرمين السيد - قال رئيس قوة الحماية من الإشعاع والكيماويات الروسية اللفتنانت جنرال إيجور كيريلوف، اليوم السبت،" إن وزارة الدفاع الروسية لديها وثيقة تشمل جميع أسماء المسؤولين الأمريكيين الرئيسيين المشرفين على البرنامج البيولوجى العسكرى الأوكرانى".





وأضاف كيريلوف - حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية - "أن من بين الأسماء الأمريكية، المدير السابق لوكالة الدفاع المعنية بخفض التهديدات كينيث مايرز، والرئيس السابق للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها توماس فريدن، والمدير السابق للمعاهد الوطنية للصحة فرانسيس كولينز والمدير التنفيذى السابق لمعهد باتيل التذكارى جيفرى وادزورث، والمدير العلمى لشركة فايزر ورئيس قسم البحث والتطوير والطب العالمى فى الشركة، والعديد من المسئولين الآخرين".

فى سياق آخر، قال كيريلوف، إنه من الواضح أن الولايات المتحدة تسعى إلى إيجاد آلية أكثر ولاءً وإشرافا، يمكن التحكم فيها، للتحقيق فى تفشى الأمراض المعدية، وواشنطن غير راضية عن استنتاجات منظمة الصحة العالمية حول أسباب تفشى جائحة كورونا، لذلك فمن الواضح أنها تريد أن تكون لديها أداة أكثر ولاءً وإشرافا للتحقيق فى تفشى الأمراض المعدية".

وأوضح كيريلوف أنه لتحقيق هذا الهدف اقترحت منظمة أمريكية غير حكومية إنشاء آلية موحدة للتحقيق فى الحوادث البيولوجية تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تقترح - قياسا على آلية الأمين العام للأمم المتحدة - إعداد قائمة للخبراء الذى سيعتمد عملهم على مبادئ عمل البعثة لتقصى الحقائق العاملة فى إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.