العالم اليوم - في مقدمتهم راشفورد.. مان يونايتد يمدد عقود 4 لاعبين

انتم الان تتابعون خبر في مقدمتهم راشفورد.. مان يونايتد يمدد عقود 4 لاعبين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 ديسمبر 2022 02:22 مساءً - أعلن مانشستر يونايتد على لسان مدربه الهولندي إريك تن غان، السبت، عن تجديد عقود 4 لاعبين حتى 2024، بينهم الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد.

وجاء في بيان للنادي الإنجليزي على موقعه الإلكتروني: "أكد إريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، أن النادي جدّد لمدة سنة واحدة عقود أربعة لاعبين".

وكانت عقود راشفورد والظهيرين لوك شو والبرتغالي ديوغو دالو ولاعب الوسط البرازيلي فريد تنتهي في يونيو 2023، أي مع نهاية الموسم الحالي.

وقال تن هاغ "نحن سعداء لأن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح، وهؤلاء اللاعبون (لديهم) مساهمة كبيرة في هذا الاتجاه. نريد أن نتطور، نريد دعم هؤلاء اللاعبين ونريدهم أن يبقوا في خطتنا".

وأردف "نريد بناء فريق للمستقبل، لسنوات أطول، ويجب أن يكون هؤلاء اللاعبون جزءًا منه".

تخرّج راشفورد (25 عامًا) من أكاديمية يونايتد والتحق بالفريق الاول منذ 2015، فيما انضم دالو وفريد إلى "الشياطين الحمر" في 2018 وشو في 2014.

خاض الفريق مباراته الأولى الخميس منذ انفصاله عن البرتغالي كريستيانو رونالدو في نوفمبر الماضي، في الدور الرابع من كأس الرابطة الانجليزية الأربعاء ضد بيرنلي (2-0)، وسجل راشفورد هدفًا رائعًا بعد أن انطلق من منتصف الملعب متجاوزًا عدة لاعبين قبل أن يتوغل ويسجل من داخل المنطقة.

يحتل مان يونايتد المركز الخامس في الدوري الممتاز ويستضيف نوتنغهام فوريست الثلاثاء ضمن المرحلة 17، مع استئناف البرميرليغ إثر التوقف لكأس العالم في قطر.