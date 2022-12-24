روسيا تحذر من توطيد التعاون العسكرى بين مولدوفا والـ«ناتو»

جدة - نرمين السيد - وقال نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل جالوزين ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ "إن التعاون العسكرى بين مولدوفا والناتو يقوض أمن مولدوفا، موضحا أن التجارب السابقة أثبتت أن الضخ المتهور للأسلحة الغربية أو نشر وحدات الناتو فى أراضى الدول لا يعزز أمنها وسيادتها على الإطلاق، بل بالعكس يقربها من كارثة، داعيا إلى عدم تكرار تجربة أوكرانيا فى هذا الصدد".

وكان وزير خارجية مولدوفا نيكيو بوبيسكو قد أكد - فى وقت سابق - أن بلاده تشهد وضعا صعبا للغاية فى مجال الأمن، وأنها تعول على تفعيل تعاون مع ألمانيا وفرنسا ورومانيا فى هذا الشأن.

فى سياق متصل، أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تقديم أدلة موثقة على إجراء اختبارات بأسلحة بيولوجية خطيرة على أراضى أوكرانيا بدعم مالى وعلمى وتقنى من الولايات المتحدة.

وقال قائد القوات الروسية للحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية إيجور كيريلوف ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ إن موسكو قدمت هذه الأدلة خلال مؤتمر صحفى فى جنيف على هامش مؤتمر مراجعة اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، مضيفا أن هذه الأدلة تشمل موقف الخبراء الروس والدوليين، بالإضافة إلى شهادة شهود عيان ومشاركين فى برامج إدارة الحد من التهديد التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"".

وأوضح كيريلوف أن من بين الشهود الموظف السابق فى معهد الأبحاث العلمية التابع للقوات البرية الأمريكية، ريتشارد بوشر، والذى أكد ثقته فى أنه جرى العمل على عوامل ممرضة وخطيرة فى المختبرات البيولوجية الأوكرانية الممولة من البنتاجون".

وأكد أن "الطرح الروسى دفع العديد من الدول المشاركة إلى التفكير فى مخاطر التعاون مع واشنطن فى المجال البيولوجى العسكرى"، مضيفا أن "الوفد الأمريكى رفض الرد على الاتهامات الروسية بشأن انتهاك اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية".

وفى أوكرانيا، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية الأوكرانية فى دونيتسك، بافلو كيريلينكو، إن اثنين من المدنيين قتلا وأصيب خمسة آخرون، جراء قصف روسى لمنطقة دونيتسك خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف كيريلينكو - حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "قتل الروس مدنيين اثنين فى منطقة دونيتسك، وتحديدا فى كوراخوف وأصيب خمس أشخاص آخرين بجروح"، مشيرا إلى أنه من المستحيل الآن حساب العدد الدقيق للضحايا فى ماريوبول وفولنوفاكيا".

وأوضح أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، نفذت القوات الروسية ثلاث ضربات صاروخية و10 ضربات جوية، وتحديدا على البنية التحتية المدنية فى منطقة دونيتسك.

بدوره، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى مدينة "سومى" بشمال أوكرانيا دميترو زيفيتسكى، اليوم السبت، أن القوات الروسية هاجمت بلدتين بالمنطقة 45 مرة على الأقل خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما وردت أنباء عن تضرر مركز للإسعافات الأولية فى إحدى القرى.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن زيفيتسكى قوله: "انفجرت سبع قذائف هاون فى المناطق الحدودية لبلدة كراسنوبيليا، وفى وقت لاحق، ألقى الروس مادة متفجرة من طائرة كوادكوبتر، وفى بلدة أخرى، استخدم الروس المدفعية الثقيلة فى شن عشرين انفجارا"، مشيرا إلى قصف محطة إسعافات أولية ريفية بإحدى قرى المنطقة.