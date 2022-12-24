جدة - نرمين السيد - وقال نائب وزير الخارجية ميخائيل جالوزين، فى تصريح صحفى، اليوم السبت، "يمكننى أن أوكد أن شركة ترانسنفط الروسية أعلنت مؤخرًا أن حجم إمدادات النفط إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك عبر الفرع الجنوبى لخط أنابيب "دروجبا" سيبقى فى العام القادم عند المستوى الحالى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تخطط لمواصلة إمدادات النفط عبر خط أنابيب «دروجبا» العام المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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