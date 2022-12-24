البنتاجون: تجربة كوريا الشمالية الصاروخية الجديدة لم تشكل تهديدا لأمريكا

جدة - نرمين السيد - واعتبرت "الدفاع الأمريكية" - حسبما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية - أن تجارب كوريا الشمالية تسلط الضوء على التأثير المزعزع لاستقرار المنطقة.
وكان الجيش الكورى الجنوبى قد أعلن أمس أن بيونج يانج أطلقت صاروخين باليستيين نحو البحر قبالة ساحلها الشرقى.
ويعد هذا الإطلاق هو الأحدث فى سلسلة غير مسبوقة من اختبارات الصواريخ التى أجرتها كوريا الشمالية خلال العام الجارى، ويأتى بعد عدة أيام من إطلاقها صاروخين باليستيين آخرين، وعقب تقارير تفيد بأن بيونج يانج تنقل ذخائر إلى القوات الروسية فى أوكرانيا.
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