المجلس الكردى فى فرنسا: إطلاق النار على المركز الثقافى «هجوما إرهابيا»

جدة - نرمين السيد - أكد المجلس الديمقراطى الكردى، فى فرنسا، أنه من غير المقبول عدم وصف إطلاق النار،الذى وقع على المركز الثقافى بباريس، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وجرح ثلاثة آخرين، بأنه "هجوم إرهابى".





وقال المتحدث باسم المجلس الكردى، أجيت بولات - فى مؤتمر صحفى - حسبما نقلت قناة "فرانس 24" - إنه " من غير المقبول عدم الحديث عن الطابع الإرهابى ومحاولة الإيحاء بأنه مجرد ناشط يمينى متطرف، جاء لارتكاب هذا الاعتداء على مقرنا ". وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت أن التحقيق كشف حتى الآن أن مطلق النار تحرك بمفرده وأراد "مهاجمة أجانب" على حد قول وزير الداخلية جيرالد دارمانان.

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