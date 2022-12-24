الكريسماس الأكثر برودة.. 177 مليون أمريكى فى خطر «فيديوجراف»

جدة - نرمين السيد - تحذيرات لـ200 مليون أمريكى

وبحسب وكالة الأرصاد الوطنية الأمريكية، تمر العاصفة "إليوت" عبر 37 ولاية، ليخضع لتأثيرها نحو 80% من البلاد فى عيد الميلاد، حيث توقعت أبرد كريسماس منذ آواخر الثمانينات، وسط تحذيرات لـ 200 مليون أمريكى يعيشون ظروف الطقس الشتوى القاصية.

ثلوج كثيفة

وسجلت ولاية كنتاكى رياحا منخفضة الحرارة تصل إلى ما دون الصفر، ما يهدد الحياة فوق السهول، كما غطى الثلج أنحاء العديد من الولايات الأمريكية بمعدلات تساقط تصل ما بين 1 إلى 2 بوصة فى الساعة، إضافة إلى هبوب رياح بقوة 50 ميلاً فى الساعة، ما أدى إلى إنجراف الثلوج.

إلغاء آلاف الرحلات الجوية

وتسبب الطقس السيئ فى الولايات المتحدة فى إلغاء آلاف الرحلات الجوية، الأمر الذى أدى لتعطل السفر الجوى وسط موسم عطلات الكريسماس المزدحم. كما حذر المسؤولون من توقعات بحدوث فيضانات فى شمال شرق أمريكا.

انقطاع الكهرباء عن 45 ألف أسرة

من جانبه، طالب الرئيس الأمريكى جو بايدن، مواطنى بلاده بالاستجابة لتحذيرات المسؤولين المحليين، فى حين أعلن حكام ولايات كنتاكى ونورث كارولينا ونيويورك، حالة الطوارئ، وتواجه 45 الف أسرة انقطاع الكهرباء فى ولايات تكساس وأوريجون وأوكلاهوما.