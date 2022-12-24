مطلق النار في باريس: فعلت هذا لأنني عنصري

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - قال الرجل البالغ من العمر 69 عامًا، الذي يشتبه بقتله 3 أشخاص، أمس الجمعة، بالقرب من مركز ثقافي كردي في باريس، لشرطي عند توقيفه، إنه فعل ذلك لأنه “عنصري”، كما ذكر مصدر قريب من الملف، اليوم السبت.

وصرح المصدر أن المشتبه به الذي تمت السيطرة عليه قبل تدخل الشرطة أوقف وبحوزته “حقيبة صغيرة” تحتوي على “مخزنين أو 3 ممتلئة بالخراطيش، وعلبة خرطوش من عيار 45 تحوي 25 خرطوشة على الأقل”، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها الأسبوعية الفرنسية “لو جورنال دو ديمانش”.