زلزال بقوة 5 ريختر قبالة سواحل نيوزيلندا

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكى، فى بيان، إن الزلزال وقع على عمق 12.6 كم، وعلى بُعد 250 كم.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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