العالم اليوم - روسيا.. حريق يودي بحياة 20 شخصا في دار لرعاية المسنين

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 ديسمبر 2022 12:22 مساءً - أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، السبت، مقتل 20 شخصا في حريق اندلع بدار لرعاية المسنين، في مدينة كيميروفو السيبيرية.

واندلع الحريق قبل الفجر في المبنى الخشبي المكون من طابقين، في المدينة الواقعة على بعد 3 لاف كيلومتر شرقي موسكو.

وجاء في منشور على "تلغرام"، أنه "عند الساعة 5,25 (3,25 بتوقيت غرينيتش)، أنهى المسعفون أعمال رفع الأنقاض. وأودى الحريق بحياة 20 شخصا".

وقال حاكم منطقة كيميروفو، سيرغي تسيفيليف، على تلغرام، إنه "سيتم فحص جميع دور رعاية المسنين الإقليمية، لا سيما دور الرعاية الخاصة، في الأسبوع المقبل". فيما فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بعد حريق كيميروفو.

ولم يتم تحديد السبب حتى الآن، لكن تقارير إخبارية ذكرت أنه تتم تدفئ المبنى بواسطة مواقد، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

ولم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا يعيشون في المنشأة التي يديرها القطاع الخاص، أو عدد الأشخاص الموجودين في المبنى عندما بدأ الحريق.