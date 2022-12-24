رئيس وزراء أوكرانيا: كييف تلقت بالفعل أكثر من 200 شحنة من معدات الطاقة

جدة - نرمين السيد - وأضاف شميهال - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "تظهر كل يوم مبادرات جديدة لدعم أوكرانيا والأوكرانيين فى أوروبا وفى جميع أنحاء العالم، وقد وصلت بالفعل أكثر من 200 شحنة من معدات الطاقة، ووعد الاتحاد الأوروبى بإمدادنا بـ 900 مولد كهربائى.. نحن ممتنون ونقدر بادرة التضامن هذه".

وبحسب رئيس الوزراء، قامت الشركات والأفراد هذا العام بتسليم أوكرانيا 500 ألف مولد كهربائى، معظمهما من المولدات الصغيرة منخفضة الطاقة، وفى الوقت نفسه يوفر الشركاء وحدات مولدات كبيرة يمكنها تشغيل أشياء مهمة، مثل المؤسسات الصحية أو محطات ضخ المياه.

وأوضح شميهال قائلا "إن جنود الجبهة الذين يحمون مصادر الطاقة نجحوا فى التصدى للقوات الروسية"، مشيرا إلى أنهم صمدوا أمام تسع هجمات ضخمة والعديد من الهجمات الأصغر على نظام الطاقة فى أوكرانيا.