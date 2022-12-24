برلمان جمهورية فيجى يقر تعيين زعيم المعارضة سيتيفينى رابوكا رئيسا للوزراء

جدة - نرمين السيد - أقر برلمان جمهرية فيجى تعيين زعيم المعارضة سيتيفينى رابوكا، رئيسا للوزراء؛ بعد نجاحه فى تشكيل ائتلاف حكومى، وذلك عقب اتهامه للحكومة المنتهية ولايتها ببث "الخوف والفوضى" فى البلاد لمنع عودته إلى السلطة.





وأعلن رئيس مجلس النواب الفيجى نايكاما لالابالافو، حسبما أفادت قناة "فرانس 24" صباح اليوم السبت، فوز رابوكا فى اقتراع سرى جرى فى البرلمان بـ28 صوتا مقابل 27 صوتا لرئيس الحكومة المنتهية ولايته فرانك باينيماراما. وتمكن رابوكا من تشكيل ائتلاف حكومى بعد نجاحه فى استمالة الحزب الاشتراكى الديموقراطى الليبرالى "سوديلبا"، الذى بات يلقب فى فيجى بـ"صانع الملوك".

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