العالم اليوم - الذهب يرتفع بعد أفضل أداء أسبوعي في نحو شهر

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 ديسمبر 2022 11:18 صباحاً - سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا أسبوعيًا بعد أداء هو الأفضل في نحو 3 أسابيع، وذلك بعد أن ارتفعت في تداولات الجمعة، قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة، في وقت أظهرت فيه البيانات تباطؤا في التضخم الأميركي وإن كان غير كاف ليدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو إبطاء وتيرة رفع معدلات الفائدة.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بنسبة 0.1 بالمئة في نوفمبر، بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة في أكتوبر، بينما سجل التضخم مزيدا من التباطؤ.

تحركات الأسعار

خلال الأسبوع، ارتفع الذهب بنحو 0.2 بالمئة، في أفضل أداء في ثلاثة أسابيع.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية خلال آخر تداولات الأسبوع، الجمعة، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1796.53 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة لتبلغ 1804.2 دولار.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بأكثر من واحد بالمئة أمس الخميس بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي تعافيا أسرع من التقديرات السابقة، مما قد يجعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي أكثر حرصا على التصدي للتضخم.

وتتجه أسعار الذهب نحو الانخفاض للعام الثاني على التوالي، بنحو 2 بالمئة.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية الجمعة بنسبة 0.6 بالمئة إلى 23.70 دولار للأونصة، وقفز البلاتين 4.3 بالمئة إلى 1019.72 دولار، وارتفع البلاديوم 3.6 في المئة إلى 1741.75 دولار.