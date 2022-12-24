باحث يابانى: طوكيو تحرص على دعم علاقاتها مع جميع دول منطقة الإندوباسيفيك

وقال كاواى، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن اليابان تعزز دفاعاتها بشكل أكبر الآن، حتى تتمكن من الدفاع عن أراضيها، موضحًا أن هذه الإجراءات وقائية، ولا تهدف إلى تقويض الأمن والسلم فى المنطقة، وذلك بناءً على دستور اليابان الخاص بمنطقة الإندوباسيفيك.
وأشار الباحث اليابانى إلى أن الهدف الرئيسى من تعزيز الدفاعات اليابانية، هو تشجيع التعاون وتهدئة التوترات بين الصين واليابان، ودعم الأمن والسلم الإقليمى، وردع أى تهديدات خارجية للمنطقة.
وأضاف أن الغرض من زيادة الميزانية الدفاعية اليابانية، هو رفع كفاءة القوات اليابانية، وبالتالى الحفاظ على أراضيها وليس للاعتداء على أى دولة من دول الجوار.
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