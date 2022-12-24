العالم اليوم - رغم الأداء المضطرب.. أسهم أوروبا تحقق مكاسب أسبوعية

انتم الان تتابعون خبر رغم الأداء المضطرب.. أسهم أوروبا تحقق مكاسب أسبوعية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 ديسمبر 2022 10:20 صباحاً - سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا أسبوعيا، وذلك على الرغم من استقرار الأسهم في آخر تداولات الأسبوع، الجمعة، في تعاملات ضعيفة قبل العطلة، وعلى الرغم من أداء مضطرب خلال الأسبوع طغت فيه الآمال في تحسن التوقعات الاقتصادية على المخاوف من الركود والسياسات النقدية الجريئة للبنوك المركزية.

وأظهرت بيانات الجمعة أن المعنويات بين الشركات والمستهلكين الإيطاليين قد ارتفعت في شهر ديسمبر، على الرغم من أن قطاع التصنيع كان أكثر تشاؤما.

تحركات الأسهم

سجل المؤشر "ستوكس 600" ارتفاعًا أسبوعيا بنسبة 0.6 بالمئة، إلا أنه لم يسجل تغير يذكر في تداولات الجمعة.

وبعد أن حقق المؤشر مكاسب مبكرة خلال الأسبوع، عوض جزءا صغيرا من خسارة الأسبوع الماضي المذهلة التي بلغت 3.3 بالمئة والتي جاءت نتيجة مخاوف متزايدة من حدوث ركود بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي إلى دورة طويلة الأمد من زيادة معدلات الفائدة.

وتفاقمت هذه المخاوف وأضرت بالتوقعات بأن تشهد قوة دفع قبل نهاية العام، بعد صدور بيانات أميركية، الخميس، كشفت عن صمود الاقتصاد.

لكن نتائج أعمال متفائلة لشركتي "نايكي" و"فيديكس" هذا الأسبوع وتحسن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أشاع بعض الأمل بأن التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة قد لا يكون بالسوء الذي كان يُخشى منه.

وارتفعت أسهم شركات التعدين 0.8 بالمئة مع ارتفاع أسعار النحاس بفعل انخفاض المخزونات وآمال في التعافي الاقتصادي العام المقبل.

وأضاف مؤشر الشركات الصناعية 0.3 بالمئة كما ارتفع مؤشر البنوك بعد أن سجل تراجعا في الجلسة السابقة.

وتراجع المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا الحساس لأسعار الفائدة 0.6 بالمئة، مما قلص من مكاسب المؤشر الرئيسي.