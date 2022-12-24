بوتين يدعو إلى تزويد الجيش الروسى بالأسلحة الضرورية للقتال فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - طالب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم السبت، من رؤساء مؤسسات المجمع الصناعى العسكرى فى مدينة "تولا"، بذل قصارى جهدهم لضمان حصول الجيش الروسى على جميع الأسلحة والمعدات العسكرية التى يحتاجها للقتال فى أوكرانيا.





وقال بوتين - خلال اجتماعه مع رؤساء مؤسسات المجمع الصناعى العسكرى - "إن الحرب الروسية فى أوكرانيا تأتى فى إطار جهد تاريخى لمواجهة ما أسماه "التأثير الزائد عن الحد للقوى الغربية على الشؤون العالمية". وأضاف الرئيس الروسى - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" - "أن المهمة الرئيسة للمجمع الصناعى هى تزويد وحداتنا وقوات الخطوط الأمامية بكل ما يحتاجونه من أسلحة ومعدات وذخيرة وعتاد بالكميات اللازمة والجودة المناسبة فى أقرب وقت ممكن". وكان "الكرملين" أوضح، فى وقت سابق، أنه تم إحراز تقدم كبير نحو "نزع سلاح" أوكرانيا، وهو أحد الأهداف التى أعلنها الرئيس الروسى عندما أطلق حربه على كييف قبل عشرة أشهر.

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