زيلينسكى يشكر الكونجرس على مشروع قانون يوفر 45 مليار دولار لأوكرانيا

وقال زيلينسكى - فى تغريدة على تويتر، وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- "أشكر الكونجرس الأمريكى ورئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسي، والقائد كيفن مكارثى وميتش ماكونيل والسناتور تشاك شومر والسيناتور باتريك ليهي، وعضوة الكونجرس روزا ديلورو على مساعدات إضافية بقيمة 45 مليار دولار لأوكرانيا، وعلى الدعم الثابت من الحزبين لأوكرانيا فى كفاحنا من أجل الحرية".
وأضاف زيلينسكي: "من الضرورى أن يقف الشعب الأمريكى جنبًا إلى جنب مع الشعب الأوكرانى فى هذا الصراع".
ووافق مجلس النواب فى الكونجرس الأمريكي، بعد مجلس الشيوخ، اليوم الجمعة على مشروع قانون للإنفاق بقيمة 1.7 تريليون دولار يوفر ما يقرب من 45 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا وحلفائها فى أوروبا.
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