المملكة المتحدة تدعو كوريا الشمالية إلى نزع السلاح النووى

وذكرت الممكلة - فى بيان نشر على موقع الحكومة البريطانية الإلكتروني، الجمعة - أن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية اليوم يعد خرقًا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولى ويجب على كوريا الشمالية العودة إلى الحوار واتخاذ خطوات موثوقة نحو نزع السلاح النووى بطريقة كاملة وقابلة للتحقق ولا رجعة فيها.
وأشار البيان إلى أن المملكة المتحدة تعمل عن كثب مع الشركاء لحث النظام الكورى الشمالى على إعطاء الأولوية لرفاهية شعبه بدلاً من السعى غير القانونى لبرامج الصواريخ النووية والباليستية.
وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيرى المدى من منطقة سونان فى عاصمتها (بيونج يانج) اليوم، وفقا لتقارير الجيش الكورى الجنوبي.
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